Brennpunkt im Nauwieser Viertel Termin steht jetzt fest: Berüchtigter „Pavillon“ wird nach Wiedereröffnung überwacht

Wann öffnet der berüchtigte „Pavillon“ in der Johannisstraße im Nauwieser Viertel in Saarbrücken wieder? Diese Frage stellen sich vor allem die Anwohner, die sich vehement für mehr Ruhe in ihrer Nachbarschaft einsetzen. Viele Monate nämlich kommt es rund um den von Drogensüchtigen und Trinkern genutzten Treffpunkt nun schon zu Stress, Streit und Polizeieinsätzen.