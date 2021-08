Saarbrücken : „Verrohung der Gesellschaft“ – Was die Polizei zu dem Vorfall im Nauwieser Viertel sagt

Immer wieder sind Polizisten im Nauwieser Viertel unterwegs, wie hier bei einer Kontrolle im Rahmen der Corona-Verordnung im vergangenen Herbst. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag ins Nauwieser Viertel in Saarbrücken ausrücken. Sechs Polizisten trafen dort auf 300 Feiernde. Es flog eine Flasche. Was die Polizei zu dem nächtlichen Einsatz sagt.