Arbeitsplätze, Restaurant, Angebot Neuer Kaufhof-Mieter verrät seine Pläne und äußert sich zum Passage-Kino

Um 6.32 Uhr am Dienstagmorgen meldete sich der Oberbürgermeister via Facebook zu Wort. Über einem offenbar erst an diesem Morgen aufgenommenen Handyfoto des Kaufhof-Gebäudes reagierte er auf die „guten Nachrichten“, die unsere Zeitung tags zuvor exklusiv verkündet hatte. „Es geht weiter am Kaufhof-Standort in der Bahnhofstraße“, schrieb Uwe Conradt: „Herzlich willkommen Friedrich-Wilhelm Göbel in Saarbrücken. Ich gratuliere zu dieser Entscheidung, an diesem tollen Standort zu investieren.“