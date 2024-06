Keine Arbeit an den Brückenlagern Warum die Johannisbrücke in Saarbrücken zeitweise voll gesperrt war

Vollsperrungen an der Johannisbrücke in Saarbrücken: Am Mittwoch, 19. Juni, hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) zwischen 9.30 und 11.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken gesperrt, anschließend zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr die Fahrbahn in Richtung Neunkirchen. Grund dafür waren laut LfS „Instandsetzungsarbeiten an der Höhenbegrenzung“ der 340 Meter langen Brücke. Umgeleitet wurde der gesamte Verkehr über die Ausweichrouten, wie sie derzeit für den Lkw-Verkehr ausgeschildert sind. Die 1967 gebaute Brücke, die die Dudweiler Landstraße mit der A 623 verbindet und täglich von rund 12 500 Pendlern und Anwohnern befahren wird, ist seit 2022 aus Sicherheitsgründen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt.