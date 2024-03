Millionen-Projekt in Saarbrücken Neues Hotel in der Bahnhofstraße immer noch nicht geöffnet – das ist der Stand der Dinge

Markus Wiebel, am frühen Morgen extra aus Hamburg angereist und offenkundig mit nordischer Gelassenheit gesegnet, bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Gut gelaunt führt er über die Großbaustelle im Herzen der Saarbrücker Innenstadt. Der Mann strahlt großen Optimismus aus, auch wenn in Saarbrücken längst nicht alles so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat.