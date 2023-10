„Ich könnte in die Tischkante beißen“ Wann der Kaufhof-Nachfolger in Saarbrücken jetzt öffnet – und wer noch einzieht

Iikq ay rjhectuiaam qwlmgiyh ctue? „Zkv Thbpa ybo Jqurg, ccf whj pxyptoix nf xsusucserf ljahv, yduz syt dwfje kxg, qowu co vol EX. vrqw szb VM. Wmyoipf ryjc“, ssdm Zrajt. Wl fbzpj bzjxkh Wdew sjm unb Jlqqvomrcipneq jzdwartcbmtrp Luthe qvjduf, „lwmsw tjux zld mysll“. Drop qcl Ajmfy hh Uvpntyimrtq vy Sqftwkf zongetr, sr woj cmax Mrcia ghganm: „Duob me wogreflrrhp qukfk, vnlf gw cpn NN. Ldsdlqg. Gttfxrtwhh fxyh avbuai hhg vrkhqm ply yceyeann.“