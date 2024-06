Zweikampf ums Saarbrücker Schloss Wahlempfehlung für SPD-Kandidatin Lehberger sorgt bei den Linken für Unmut

Ein SZ-Bericht über die unterlegenen Kandidaten der Direktwahl um das Amt des Saarbrücker Regionalverbandsdirektors hat innerhalb der Partei Die Linke offenbar teilweise für erheblichen Unmut gesorgt. In diesem Artikel hatte der Linke-Politiker Manfred Klasen erklärt, bei der Stichwahl am kommenden Sonntag für die SPD-Bewerberin Carolin Lehberger zu stimmen. Klasen, der in der ersten Wahlrunde am 9. Juni knapp zehn Prozent der Stimmen gewonnen hatte, wollte dies explizit nicht als Wahlempfehlung verstanden wissen, jeder solle sich informieren und dann selbst entscheiden, sagte er. Bei seinen Parteifreunden wird diese Offenheit allerdings äußert kritisch gesehen.