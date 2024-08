Schnaps, Feinkost und mehr Das bietet Saarbrückens neuestes Geschäft am St. Johanner Markt

Vom Fass – da denkt man im Saarland zuerst an Bier. Und am St. Johanner Markt in Saarbrücken ist frisches Fassbier natürlich ein äußerst gern genommenes Getränk. Seit Dienstag aber wird in der „guten Stube“ der Landeshauptstadt noch viel mehr als Bier aus Fässern angeboten – feinstes Olivenöl, exotischer Essig und Whiskey aus Wales zum Beispiel.