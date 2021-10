Nächster Bauabschnitt : Vollsperrung an der Großbaustelle Ludwigskreisel in Saarbrücken: Darauf müssen Autofahrer ab Freitag achten

Vollsperrung an der Großbaustelle Ludwigskreisel in Saarbrücken: Darauf müssen Autofahrer ab Freitag achten

Seit April dauern die Arbeiten in der Landeshauptstadt Saarbrücken im Umfeld des Ludwigskreisels an. Längerfristig soll damit die Verkehrssituation verbessert werden. Aber ab Freitag müssen sich Autofahrer zunächst wieder auf neue Einschränkungen einstellen.

Von Freitag, 15. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 17. Oktober, finden Fräs- und Asphaltarbeiten in der Camphauser Straße und in Teilen des Ludwigskreisels in Saarbrücken statt. Dazu wird der Abschnitt der Camphauser Straße stadtauswärts vom Ludwigskreisel bis kurz oberhalb der Straße „Am Torhaus“ am Freitag ab 16 Uhr für den Verkehr vollgesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.