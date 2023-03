Droht mehr Leerstand in der Bahnhofstraße? Villeroy & Boch endgültig weg aus Saarbrücken – was dort jetzt passieren könnte

Nichts erinnert mehr an die Existenz von Villeroy&Boch an diesem Platz in der Saarbrücker Innenstadt. Wirklich nichts. Blickt man dieser Tage ins Schaufenster des einstigen „City Outlets“, hier in der unteren Bahnhofstraße direkt am St. Johanner Markt, sieht man die große Leere – und zwei Farbeimer. Das war’s. Der weltbekannte Schriftzug des Weltkonzerns an der Fassade ist verschwunden. Ebenso die blau-weiße Leuchtreklame mit dem Gründungsjahr 1748.