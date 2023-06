Fahrerflucht nimmt zu Trotz Tempo 30 und neuer Radwege – Verkehrsunfälle in Saarbrücken steigen rasant an

In der Landeshauptstadt Saarbrücken hat die Zahl der Verkehrsunfälle vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 um 4,1 Prozent zugenommen. Das teilte das Landespolizeipräsidium der SZ auf Anfrage mit. Insgesamt habe die Polizei im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt 7322 Unfälle registriert, davon 750 mit verletzten Personen. Das seien 3,4 Prozent mehr Verletzte als im Jahr zuvor. Da bei schweren Unfällen auch mehrere Personen betroffen sein können, zählt die Polizei auch die Verunglückten. Hier blieben die Zahlen auf Vorjahresniveau. 2021 wurden 882 Menschen verletzt, im vergangenen Jahr 880. Die Anzahl der Verkehrstoten ging um eine Person auf vier zurück. 129 Personen wurden im Vorjahr schwer verletzt (133 in 2021).