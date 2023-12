Hundeleben Saar Verein schenkt spanischen Hunden neues Zuhause

Dem Verein Hundeleben Saar ist es ein ganz besonderes Anliegen, die Situation der spanischen Jagdhunde zu verbessern. Einmal im Monat organisiert er einen Transport mit Hunden von Spanien nach Deutschland. Jetzt war es wieder soweit. Fast pünktlich erreicht der mittelgroße Transporter an diesem Mittag Saarbrücken. Nach einem Halt in Ettlingen und einem Stopp in Saarbrücken geht es weiter nach Neuss.