Gemeinsamer Protest von Verdi und Fridays For Future Klimaschützer fahren als „menschlicher Bus“ durch Saarbrücken – für besseren ÖPNV (mit Fotostrecke)

„Klima schützen ist nicht schwer – öffentlicher Nahverkehr“, skandieren die Demonstranten in ihrem Protestbus der Gewerkschaft Verdi und der Klimaschutzbewegung Fridays For Future (FFF). Allerdings: Der „Bus“ ist kein richtiges Verkehrsmittel, sondern er besteht nur aus Menschen, die vor sich ein Gestell mit Rollen schieben. Das erinnert an einen Bus, sogar ein Lenkrad und eine Hupe sind verbaut.