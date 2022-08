Streit um Tarifvertrag : Verdi befürchtet „Bus-Chaos“ in Saarbrücken – Saarbahn weist Vorwurf zurück

Verdi befürchtet „Bus-Chaos“ in Saarbrücken – Saarbahn weist Vorwurf zurück

Saarbrücken Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wirft der Saarbahn Ignoranz beim neuen Tarifvertrag für Busfahrer von Auftragsunternehmen vor. Die Saarbahn kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen.

(ml) Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi übt harte Kritik an der Saarbahn. Es geht um einen Tarifvertrag, den Verdi mit dem Arbeitgeberverband LVS (Landesverband Verkehrsgewerbe) für private Busunternehmen abgeschlossen hat. Der Vertrag sieht für dieses Jahr 18 Prozent Lohnsteigerungen für die Fahrer vor.

Christian Umlauf, der Verhandlungsführer von Verdi, hat am Dienstag in einer Pressemitteilung bemängelt, dass sich die Landeshauptstadt Saarbrücken für diesen Tarifvertrag „überhaupt nicht“ interessiere. Die Saarbahn als städtische Tochter sei nicht bereit, den privaten Busfirmen, die in ihrem Auftrag fahren, mehr Geld zu bezahlen, damit diese die höheren Löhne auszahlen können. Stattdessen bestehe die Saarbahn auf ihren Verträgen mit den privaten Busunternehmen, obwohl neben den Personalkosten auch die Spritkosten deutlich gestiegen seien.