Vergleich der Großstädte in Deutschland : Saarbrücken verbessert sich im Städteranking – woran dies liegt

Wo lebt es sich am besten? Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft will darauf eine Antwort geben und hat eine Rangliste der Städte in Deutschland erstellt. So schlägt sich Saarbrücken im Vergleich.