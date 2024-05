Sozialverband VdK erstreitet rund 4,5 Millionen Euro für Mitglieder

Ob es um eine behördlich nicht anerkannte Erwerbsminderung bei der Rente, um verweigerte medizinische Hilfsmittel wie ein Rollstuhl für Behinderte oder einen abgelehnten Antrag auf Reha geht: Bei solchen Fällen hilft der Sozialverband VdK und hat mit seinen Juristen und Beratern im vergangenen Jahr für seine Mitglieder im Saarland in 4226 Verfahren mehr als 4,5 Millionen Euro an Nachzahlungen und Rentenansprüchen vor Behörden und Gericht erstritten. Laut der jetzt vorgelegten Leistungsbilanz des VdK waren rund die Hälfte aller Klagen für die Mitglieder im Bereich der Renten- und Krankenversicherung erfolgreich. In den Sparten Schwerbehinderung und Pflgeversicherung konnten gar zwei Drittel der Verfahren gewonnen werden.