Prominente Lage in der Bahnhofstraße Vapiano in Saarbrücken schließt noch früher – was der Vermieter dort jetzt plant

Das Aus der Restaurantkette Vapiano in der Saarbrücker Innenstadt hat höchst unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Nachdem unsere Zeitung vergangene Woche exklusiv berichtet hatte, dass nach 16 Jahren spätestens Ende März Schluss sein wird in der Landeshauptstadt, gab es in den Sozialen Netzwerken zwar einige Kommentare des Bedauerns. So schrieb jemand: „Meine Kinder mochten es sehr, ich fand es OK.“