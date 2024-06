Sanierung dauert Jahre Pfingst-Unwetter verwüstet Friedhöfe in Saarbrücken – Schäden in Millionenhöhe geschätzt

Der nicht enden wollende Regen rund um Pfingsten, der über weite Teilen des Saarlandes großes Unheil brachte, hat auch auf den Friedhöfen in Saarbrücken massive Schäden verursacht. Das wurde am Donnerstag, 6. Juni im Zuge einer Sondersitzung des Stadtrates zu dem Unwetter und seinen Folgen bekannt. Demnach sind zwischen dem 17. und 20. Mai auf dem Waldfriedhof Burbach, auf dem Hauptfriedhof sowie den Friedhöfen St. Johann und St. Arnual Schäden in einer Größenordnung von 1,6 Millionen Euro entstanden.