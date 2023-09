Ex-FCS-Star besser als Harry Kane Bundesliga-Torjäger Behrens: So stark wegen Sushi aus Saarbrücken?

Saarbrücken · Ex-FCS-Stürmer Kevin Behrens sorgt in der Fußball-Bundesliga derzeit für Furore, bald spielt er in der Champions League gegen Real Madrid, Experten fordern sein Debüt in der Nationalelf. Wir haben ihn in Saarbrücken getroffen.

01.09.2023, 12:00 Uhr

Kevin Behrens spielte zweieinhalb Jahre für den FCS. Hier ein Foto aus dem Jahr 2017. Foto: Andreas Schlichter

Der Blick auf die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga lässt derzeit auch die Herzen vieler FCS-Fans höher schlagen. Denn an der Spitze steht ein Mann, der zweieinhalb Jahre das Trikot des 1. FC Saarbrücken trug: Kevin Behrens.