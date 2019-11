Sagen Sie mal : „Saarbrücken und Nantes sind beide sehr engagiert in der Kultur“

Saarbrücken Seit Anfang September ist Charlotte Chicoine temporäre Saarbrückerin. Die 21-Jährige hat vor einiger Zeit das Amt der jungen Städtebotschafterin aus Nantes in Saarbrücken übernommen. Bis Ende August nächsten Jahres arbeitet die junge Französin daran, den Austausch zwischen den beiden Städten zu pflegen und die deutsch-französische Freundschaft zu stärken.

Ich hab‘ schon immer Fremdsprachen geliebt. Ich studiere Englisch, Deutsch und Italienisch seit einigen Jahren. Und Deutsch ist die Sprache, die am kompliziertesten ist, wie ich finde. Aber es ist auch eine Sprache, die mich fasziniert. Ich würde also gerne in diesem Jahr so gut Deutsch lernen, damit ich vielleicht später im deutsch-französischen Bereich arbeiten kann.

Was macht eine junge Botschafterin denn so?

Saarbrücken und Nantes sind zwei Städte, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel haben beide eine starke Vergangenheit in Verbindung mit der Industrie. In Nantes gibt es zum Beispiel „La Tour LU“, das war vorher eine Keksfabrik und ist heutzutage eine Bücherei, eine Bar und auch ein Ort, wo viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden. In Saarbrücken ist das ähnlich, zum Beispiel das E-Werk oder in der Nähe die Völklinger Hütte. Die Menschen in Saarbrücken und Nantes sind beide sehr hoffnungsvoll und aufgeschlossen und sehr engagiert in der Kultur, das finde ich toll.