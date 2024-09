Saarbrücken Umweltaktivisten besetzen St. Johanner Stadtwald – das sind ihre Forderungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. September, haben Umweltaktivisten den Stadtwald in Saarbrücken besetzt. Im St. Johanner Stadtwald auch „Hanni“ genannt, kampiert jetzt die Aktivistengruppe „Barrio Hanni“. Die Aktivistengruppe begründet ihre rechtswidrige Maßnahme mit der drohenden Rodung des Waldes ab Oktober, die, so heißt es in einer Pressemitteilung ohne konkreten Nutzungsplan vorgesehen ist. Die Besetzer äußern darin auch Kritik an der Bürgerinitiative „Hanni Bleibt!“, deren Mittel ihnen als nicht ausreichend erscheinen.