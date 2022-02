Neuer Straßenname : Die Saarbrücker Neikesstraße ist jetzt offiziell umbenannt

Saarbrücken (bub) Die neuen Schilder für die „Kleine Rosenstraße“ sind seit Mittwochnachmittag angebracht. „Ich freue mich sehr, dass die lange geplante Umbenennung nun umgesetzt werden kann und die Neikesstraße als erste in Saarbrücken-Mitte umbenannt werden kann.

In den nächsten Jahren erhalten vier weitere Straßen neue Namen“, sagte Bezirksbürgermeister Stefan Brand. Der alten Schilder bleiben noch ein halbes Jahr in der Straße präsent, doch werde der Name durchgestrichen. „Das soll eine Übergangsphase sein für die Umstellung der Navigationsgeräte und als Erleichterung für die Taxis und die Post“, sagte Brand. Der Bezirksrat hatte die Umbenennung wegen der NS-Vergangenheit des damaligen Oberbürgermeisters Hans Neikes beschlossen.