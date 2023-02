Unmut ist groß : Nach umstrittenem Umbau in Saarbrücken: Geschäftsleute beklagen extreme Umsatzeinbußen

Die Umbauten an der Einmündung Vorstadtstraße/Keplerstraße sollen für mehr Sicherheit sorgen. Unmut über verlorene Parkplätze bleibt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die umstrittenen Arbeiten in der Alt-Saarbrücker Vorstadt- und der Keplerstraße sind beendet, die neuen Ampeln in Betrieb. Die Geschäftsleute an der Einmündung beklagen massive Umsatzeinbußen.