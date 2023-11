Start mit zehn Prozent Rabatt auf alles Überraschung! Im alten Kaufhof öffnet das erste Geschäft – das ist der mutige Mieter

Der Chef des Hauptmieters Friedrich-Wilhelm Göbel wird per Haftbefehl gesucht, geplante Eröffnungstermine wurden reihenweise verschoben – wie es im alten Kaufhof an der Bahnhofstraße in Saarbrücken weitergeht, steht derzeit mehr denn je in den Sternen. Doch jetzt gibt es eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Trotz des ganzen offenkundigen Schlamassels rund um „Aachener“ beginnt noch diese Woche in dem Riesen-Bau eine neue Zeitrechnung.