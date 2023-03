Start mit Karaoke-Abend und Gin-Tasting Überraschender Mieter für Leerstand am St. Johanner Markt

Saarbrücken · Direkt neben dem „Klim-Bim“ am St. Johanner Markt gibt es am Samstag eine Neueröffnung. Sie richtet sich explizit an die „Generation Z“. Was erwartet junge Saarbrücker künftig am St. Johanner Markt?

30.03.2023, 15:00 Uhr

6 Bilder Neuer Laden am St. Johanner Markt – erster Blick ins Innere 6 Bilder Foto: Thomas Schäfer

Die Fassade am St. Johanner Markt ist nicht wiederzuerkennen. Sie strahlt in Weiß, vor wenigen Wochen noch bröckelte der Putz an dem Haus, dessen Ladenlokal längere Zeit leergestanden hat. Noch interessanter aber ist, was sich hinter der Fassade verbirgt – hier mitten auf dem Markt neben dem „Klim-Bim“. Bis zuletzt wurde dort gewerkelt, damit alles rechtzeitig fertig wird zur großen Eröffnung an diesem Samstag. Hier geht es zur Bilderstrecke: Neuer Laden am St. Johanner Markt – erster Blick ins Innere