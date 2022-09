Öffnungszeiten, Preise & Geheimtipp : Das sind 10 der beliebtesten vegetarischen und veganen Restaurants in Saarbrücken

Leckere Panini und vegane Kuchen im Bistro „La Cucina verde“ Foto: Heiko Lehmann

Ein Überblick mit Adressen, Preisen und Öffnungszeiten von 10 der beliebtesten Restaurants in Saarbrücken mit vegetarischen und veganen Gerichten – darunter auch ein Geheimtipp.

Kulinarisch hat Saarbrücken mit seinen unzähligen Restaurants einiges zu bieten. Aber wussten Sie, dass sich die Landeshauptstadt auf Platz fünf der vegan-freundlichsten Städte in ganz Deutschland befindet? Viele Restaurants führen eine große Auswahl vegetarischer und veganer Gerichte – manche Speisekarten enthalten ausschließlich Gerichte ohne tierische Produkte.

Auf Burger, Döner oder Flammkuchen muss dabei trotzdem niemand verzichten. Noch ein Grund mehr die leckeren Restaurants auszuprobieren, auch wenn Sie kein Vegetarier oder Veganer sind. Die Auswahl wurde anhand der Google-Bewertungen getroffen, hierfür mussten die Restaurants von mehr als 100 Kunden und mit mindestens 4,5 Sternen bewertet werden.

„World Food Trip“

Die Speisekarte des grünen Bauwagens in Saarbrücken besteht aus veganen Gerichten. Die kürzlich überarbeitete Karte enthält insgesamt 15 Kreationen. Neben leckeren Wraps (ab 6,40 Euro), Burgern (ab 7,90 Euro) und Döner, können auch Pommes, Dips und Bowls bei „World Food Trip“ bestellt werden. Ein Tipp: Auf der Speisekarte des Food-Trucks finden sich monatlich wechselnde Specials.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ist der Food-Truck zwischen 11.30 und 20 Uhr geöffnet, samstags können Sie von 12 und 20 Uhr Essen bestellen.

Informationen: Koßmannstraße 19, 66119 Saarbrücken, Tel. 0176 3437 5705

Der grüne Bauwagen von „World Food Trip“ Foto: Thomas Reinhardt

„Running Sushibar“

Die „Running Sushibar“ wirbt mit „frischer und gesunder asiatischer Küche“. Gäste haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen vegetarischen Gerichten. Darunter beispielsweise eine vegetarische Sushi-Platte zum Preis von 11 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 15 Uhr und zwischen 17.30 und 23 Uhr. Montag sowie an Sonn- und Feiertagen öffnet die Sushibar in der Zeit von 17.30 bis 23 Uhr.

Informationen: Obertorstraße 3, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 9101750

„Flammerie Alt-Saarbrücken“

Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt und gerne Flammkuchen isst, trifft mit der „Flammerie Alt-Saarbrücken“ die richtige Wahl. In der Speisekarte des Restaurants sind unzählige Flammkuchen unterschiedlichster Kreationen und Salate zu finden.

Vegetarier und Veganer ist zudem eine gesonderte Karte mit einer ebenfalls großen Auswahl an Flammkuchen vorbehalten. Für alle, die gerne scharf essen, hält das Restaurant eine weitere Karte mit veganen, scharfen Flammkuchen bereit.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, sonntags öffnet das Restaurant von 12 bis 21 Uhr.

Informationen: Neumarkt 9, 66117 Saarbrücken

„Fresh Asian Kitchen“

In diesem asiatischen Restaurant sollten Vegetarier bei einem Blick in die Speisekarte fündig werden. Die vielen vegetarischen Gerichte sind auf der Speisekarte gut erkennbar gekennzeichnet. Eines der Gerichte sind die gebratenen Reisnudeln mit Zwiebeln, Karotten, Sojasprossen, Ei und Erdnüssen für 8,80 Euro.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr. Samstags ist das Restaurant in der Zeit von 15 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 15 bis 22 Uhr.

Informationen: Berliner Promenade 18, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 93872888

„Velicious Burger“

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei „Velicious Burger“ um ein Burger-Restaurant, allerdings um ein veganes. Die veganen Burger mit hausgemachten Pattys können auch im Rahmen drei vergünstigter Menüs bestellt werden. Diese zählen beispielsweise für Studierende, Schüler sowie Kinder und sind ab 10 Euro erhältlich. Ein Tipp für Ihren Besuch im veganen Restaurant: Von 15 bis 18 Uhr gelten für einzelne Gerichte vergünstigte Preise.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11.45 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag ist das Restaurant zwischen 11.45 und 23 Uhr geöffnet. Sonntags ist in der Zeit von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Informationen: Kappenstraße 9, 66111 Saarbrücken

„Pad Thai“

Die Kreationen auf der Speiskarte des Restaurants können in unterschiedlichen Varianten bestellt werden, darunter auch die Vegetarische. Auf der Mittags- und Take-Away-Karte können Sie unter anderem das Gericht „Gang Khiau Wan“ bestellen, bei dem Sie für 9,90 Euro Reis mit Curry-Paste, Aubergine, Basilikum, Bambussprossen und weiteren Gemüsesorten erhalten. Auch am Abend haben Sie eine Auswahl an leckeren, vegetarischen Vor- und Hauptspeisen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr. Freitag und Samstag ist das Restaurant von 17.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Informationen: Zähringerstraße 6, 66119 Saarbrücken

„Cafe Bali“

Im Restaurant „Cafe Bali“ haben die Gäste die Wahl zwischen ausgewählten, indonesischen Gerichten. Die veganen Kreationen sind in der Speisekarte als solche gekennzeichnet. Eines der veganen Gerichte ist das „Sayur Kari“. Ein Gemüse-Curry-Eintopf mit Zitronengras, Kurkuma, Ingwer, Reis, einem hausgemachtem Chili Dip und Acar (saure Beilage) zum Preis von 10,50 Euro.

Öffnungszeiten: Das „Cafe Bali“ ist von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

Informationen: Rotenbergstraße 10, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 3799313

„Luuc Café Deli Wein“

Bei einem Besuch in dem schön eingerichteten Café werden Sie zu jeder Tageszeit fündig. Von frischen Frühstücksplatten am Morgen bis zum Burger am Abend hält die Speisekarte viele Gerichte bereit. Das meiste Essen ist vegan, bei den übrigen Gerichten können Sie nach einer veganen Variante fragen. Der vegane Burger „Susi“ besteht aus einem leckeren Brioche-Bun, mit Falafelpatty, würziger Tomatenbutter, Curry-Mayo, getrockneten Tomaten und allem, was zu einem Burger dazugehört. Auf Nachfrage wird der vegane Burger auch in scharf serviert.

Öffnungszeiten: Montag in der Zeit von 10 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags ist das Café von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags ist das Restaurant zwischen 9.30 Uhr und 22 Uhr geöffnet sowie sonntags von 9.30 bis 19 Uhr.

Informationen: Türkenstraße 17, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 93885265

„Veggie House Burbach“

Auch hier werden Vegetarier und Veganer satt, ohne Abstriche machen zu müssen. Das „Veggie House“ bietet eine große Auswahl an vegetarischem, aber auch veganen Essen. Besonders gelobt wird von den Kunden die leckere Pizza und fairen Preise des Restaurants. Neben Pizza und weiteren Gerichten wird in diesem Restaurant auch indisches Essen angeboten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr

Informationen: Bergstraße 68, 66115 Saarbrücken

Unser Geheimtipp unter den vegetarischen und veganen Restaurants: „La Cucina Verde“

Das „La Cucina Verde“ in Saarbrücken ist der Geheimtipp unserer Redaktion. Denn dieses wurde erst im März 2022 eröffnet und ist das erste vegane Bistro in Saarbrücken. In dem Bistro kann gefrühstückt, aber auch zu Mittag gegessen werden, gekocht wird mit regionalen Produkten. Das Restaurant bietet leckere, vegane Gerichte zu fairen Preisen.

Beliebt sollen vor allem die Panini in unterschiedlichen Variationen sein. So zum Beispiel das „Panini Palermo“ für 8,50 Euro mit gebratenem Paprika, roten Zwiebeln, Panelle Siciliane (sizilianische Krapfen aus Kichererbsenmehl), Tomaten, Salat und einer Sandwichcreme nach Wahl. Auf der Karte stehen zudem unter anderem Salate, Antipasti und Kuchen.