Was sich ändern soll Kult-Adresse Tomate 2 in Saarbrücken hat einen neuen Chef

Saarbrücken · Wechsel an der Spitze in Saarbrückens Kult-Restaurant Tomate 2. Liliom Strauch kennt die Adresse am Schloss in- und auswendig – was er nun für 2024 plant.

29.11.2023 , 08:00 Uhr

Neuer Chef in der Tomate 2 am Saarbrücker Schloss: Sibille Strauch (66) hat nach 35 Jahren die Leitung des Kult-Lokals an ihren Sohn Liliom (43) abgegeben. Foto: Thomas Sponticcia

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Sie ist seit Jahrzehnten Kult und längst eine Institution weit über die Landeshauptstadt Saarbrücken hinaus: die Tomate 2 am Schloss. Treffpunkt für Jung und Alt, für alt eingesessene Saarbrücker genauso wie für Neubürger, Touristen und Politiker, die hier schon hoffnungsvolle Pläne geschmiedet oder Wahlpartys veranstaltet haben. Viele Stammgäste kommen seit Jahrzehnten, nicht wenige sind auch zu Freunden geworden. Manche trafen sich hier zum ersten Mal und sind heute verheiratet. Fast alle haben jedoch eines gemeinsam: Sie kennen natürlich Sibille Strauch (66). Die hat aus der Tomate 2 das gemacht, was sie heute ist.