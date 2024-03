Saarbrücker Wirtschaftsdezernent Ex-FDP-Hoffnung Tobias Raab hat neue Partei – so begründet er den Wechsel

Sein Austritt aus der FDP im September 2023 war ein ziemlicher Knall in der saarländischen Politik. Vor allem die Begründung, die Tobias Raab lieferte, warum er die Liberalen verlässt, ließ aufhorchen. „Ich bedauere seit Längerem die Richtung, in die sich die FDP im Saarland und in Saarbrücken entwickelt“, erklärte Raab, seit 2020 Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales der Landeshauptstadt. Ihm fehlten auf den entscheidenden Ebenen unter anderem konstruktive Vorschläge, eine weitsichtige Personalpolitik – und „eine ganz klare Abgrenzung von der AfD“. Letzteres brachte frühere Parteifreunde auf die Palme.