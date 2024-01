Umstrittene Spezialität Tierschützer feiern Saarbrücker Restaurant für Verzicht auf Froschschenkel

Die Pressestelle von Peta Deutschland wählte deutliche Worte. „Frösche können aufatmen“, lautete die Überschrift einer Mitteilung, die die Tierschützer verschickten. Und weiter: „Schnabels Restaurant in Saarbrücken streicht Froschschenkel von der Speisekarte“. Die mit nach eigener Aussage mehr als neun Millionen Unterstützern weltweit größte Tierrechtsorganisation fährt gerade eine Kampagne zum Thema, über mehrere Restaurants und Betriebe in Deutschland gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Meldungen.