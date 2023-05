Beliebtes Stadtteilfest im Sommer Termin für nächstes Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken steht fest

Viele Menschen in Feierlaune drängen bei sommerlichen Temperaturen ins Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Bühnen, Bierstände und Buden, auch in diesem Sommer wird es wieder ein Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken Szeneviertel geben. Oder wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung am Montag bei Instagram schreiben: „Das sommerliche Nachbarschaftsfest der etwas anderen Art.“