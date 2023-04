14 Straßen betroffen Saarbrücker Innenstadt wird zu großer Tempo-30-Zone (mit Grafik)

Erst nach dieser Auswertung werde man dann entscheiden, ob und wo eine Geschwindigkeitsüberwachung mit Sanktionierung erfolgen müsse. Die Stadt werde also jetzt nicht kurzfristig Blitzer in der neuen Zone aufstellen. Man wolle vielmehr den Menschen Gelegenheit geben, sich umzugewöhnen, und hoffe darauf, dass die Maßnahme auch akzeptiert werde. „Allein in der Betzenstraße nutzen 2000 Fußgänger pro Stunde die Fußgängerampel. Das sind viel mehr Menschen als in dieser Zeit mit dem Auto diese Stelle queren. Deswegen wird die Fußgängerampel dort auch immer eine grüne Welle unterbrechen. So wie auch die Saarbahn Priorität bei der Ampelschaltung genießt“, erläuterte Berberich. An allen anderen Ampelanlagen werde es kleinere Anpassungen geben. Wer im Cityring 30 fährt, soll nach Möglichkeit eine grüne Welle bekommen. Das sei der Plan, an dem man jetzt noch feile.