Salsa nonstop Südländische Atmosphäre im herbstlich-kühlen Saarbrücken

Das Festival vereint zahlreiche Stars der Salsa-Szene in Saarbrücken – und zwar nicht nur aus dem Tanzbereich: Am Freitagabend feierte so der erfolgreiche kubanische Musiker Leoni Torres hier seine Deutschlandpremiere. Seine Hits wie „Toda Una Vida“ haben im Netz zig Millionen Aufrufe. Und auch unter den Tänzern aus aller Welt, die die Teilnehmer tagsüber in sechs Räumen der Congresshalle in rund 70 Workshops unterrichteten, waren weltweit bekannte Größen zu finden. Maykel Fonts ist so aus dem Hollywood-Film „Street Dance“ und der italienischen Ausgabe der TV-Show „Let’s Dance“ bekannt: „Nach ihm wurde sogar ein eigener Tanz-Stil benannt“, erklärte Jenny Mbossa vom Organisations-Team.