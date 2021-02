Landeshauptstadt bittet um Unterstützung : Hilfe bei Saarbrücker Amphibienwanderung

Saarbrücken Um Frösche sicher über die Straßen zu bringen, setzt die Landeshauptstadt auf ehrenamtliche Mithilfe.

Wenn gegen Ende des Winters die Temperaturen steigen, beginnen in Saarbrücken wieder die Amphibienwanderungen. Kröten, Frösche und Molche überqueren dabei die Straßen. An besonders gefährlichen Orten in der Stadt stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums für Bildung und Beruf Saar im Auftrag des Amtes für Klima- und Umweltschutz in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund deshalb Amphibienschutzzäune auf.