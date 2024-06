Kammer sieht „einmalige Chance“ für Saarbrücken „Zwingend erforderlich“: IHK Saarland fordert Abriss von Saarbrücker Finanzamt

In der hitzig geführten Debatte um einen wahrscheinlichen Abriss des unter Denkmalschutz stehenden Finanzamtes in der Innenstadt von Saarbrücken bezieht die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) klar Position. Wie aus einer Stellungnahme der Kammer hervorgeht, die unserer Zeitung vorliegt, befürwortet die IHK den von der SPD-Landesregierung beabsichtigten Abriss auf ganzer Linie. Zudem wird die rasche Auslobung eines Ideenwettbewerbs für die künftige Gestaltung und Nutzung des Geländes am Stadtgraben in bester City-Lage direkt an der Saar gefordert.