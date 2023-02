Kundgebung im Bürgerpark : 500 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes streiken in Saarbrücken für 10,5 Prozent mehr Gehalt (mit Fotos)

500 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes streiken in Saarbrücken für 10,5 Prozent mehr Gehalt (mit Fotos)

Saarbrücken Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nicht zu einem Ergebnis gekommen war, rief die Gewerkschaft ver.di am Dienstag zum Streik auf. Viele versammelten sich zur Kundgebung in Saarbrücken.

Die zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen führte ebenfalls zu keinem Ergebnis. Aus diesem Grund fand heute erneut ein Warnstreik in Saarbrücken statt.

Der Frust bei den Angestellten im Öffentlichen Dienst ist sehr groß

Christian Umlauf, stellvertretender Geschäftsführer bei der ver.di im Bezirk Region Saar Trier rechnete bereits im Voraus mit einer großen Streikbereitschaft: „Nach der zweiten Verhandlungsrunde ist der Frust bei den Kolleginnen und Kollegen aufgrund des unsozialen Angebotes der Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst sehr groß. Daher rechneten wir mit einer besonders hohen Streikbereitschaft und damit verbunden mit großen Einschränkungen in der kompletten Arbeitsverwaltung, den Jobcentern und der Deutschen Rentenversicherung.“

500 streiken in Saarbrücken für mehr Gehalt

Etwa 500 Streikende trafen sich, trotz eisigen Temperaturen, vor dem Ver.di Gebäude in Saarbrücken und versammelten sich nach einem kurzen Demozug auf der Skateanlage im Bürgerpark zu einer Kundgebung.

„Der öffentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion“

„Wenn man will, dass der öffentliche Dienst attraktiver wird, kann man an den Angestellten nicht sparen. Die Beschäftigten müssen immer mehr Arbeit leisten und müssen hierfür auch entlohnt werden. Der öffentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion. Man kann nicht von Arbeitgebern fordern, mehr für die Angestellten zu tun und sich dann nicht selbst daran halten“, so Timo Ahr, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz / Saar.