später lesen Kommentar Hoffentlich ist das ein neuer Anfang FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Twittern







Gut so. Saarbrücken erfährt: Eine Straße ist nach einem Verbrecher gegen die Menschlichkeit benannt. Die Stadt reagiert sofort. Schon am 9. Januar ist der Nazi weg – und die Straße trägt den Namen eines Menschenfreundes, der in Saarbrücken Gutes getan hat. Von Jörg Laskowski