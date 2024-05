Auf kulinarischer Entdeckungsreise im Bürgerpark So schmeckt’s den Besuchern beim Streedfood-Festival in Saarbrücken (mit Fotos)

Das achte Street Food Festival startete am Freitag in Saarbrücken. An drei Tagen kann im Bürgerpark an der Westspange geschlemmt werden. Exotische Speisen aus aller Welt werden von den Besuchern genossen. Der Eintritt gilt für das gesamte Wochenende und kostet vier Euro pro Person. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.