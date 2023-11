Frühzeitige Anreise mit ÖPNV wird empfohlen Nachholspiel der Hochrisikobegegnung FCS gegen Dynamo Dresden: Straßensperrungen angekündigt

Die Camphauser Straße wird im Abschnitt zwischen dem Ludwigskreisel und der A 623 ab 11.30 bis 18 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung sei aufgrund der erhöhten Sicherheitslage und dem Einsatz der Polizei „dringend erforderlich“, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Wegen bekannter Fanfeindschaften wird die Sicherheitslage erhöht, die saarländische Polizei ist verstärkt im Einsatz, teilt die Polizei am Freitag mit. Die Saarbrücker Fans solls so konsequent von der Dresdener Fangemeinschaft getrennt werden.