Radrennen im August Straßensperrungen und Parkverbote zur Deutschlandtour in Saarbrücken

Zu dem Radsport-Großereignis werden über 20 000 Sportfans erwartet, die ARD berichtet live, rund um das Profirennen findet in Saarbrücken ein Rahmenprogramm mit allerlei kleinen Events statt. So werden, bevor die Profis die Schlussetappe der Tour fahren, bereits am Vormittag Tausende Hobbyradsportlerinnen und -radsportler zur Cycling Tour erwartet.