Störung im Vodafone-Netz : Tausende Saarbrücker ohne Empfang

Saarbrücken Weil bei Arbeiten ein Kabel beschädigt wurde, sind Vodafone-Kunden vom Netz getrennt.

Im Raum Saarbrücken können seit Dienstag gegen 16 Uhr genau 11 344 Vodafone-Kunden vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht das Breitband-Internet nutzen und auch nicht im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren. „Ursache ist ein Glasfaserschaden auf unserer unterirdischen Zufuhr-Trasse zur lokalen Betriebsstelle in Saarbrücken“, erklärt Konzernsprecher Volker Petendorf. Seit Mittwochabend seien 7000 Haushalte wieder erreichbar, teilte Vodafone mit. Aber eben noch nicht alle.

Doch wie kam es zu diesem Ausfall? Bei unangemeldeten Bauarbeiten, mit denen das Unternehmen „an sich nichts zu tun hat“, sei am Dienstag ein Leitungsstrang zerstört worden, teilte Vodafone mit. Durch den Schaden seien die betroffenen Haushalte vom Kabelglasfasernetz abgeschnitten, sagt der Sprecher. Mit Messungen habe Vodafone zunächst die Schadstelle lokalisiert, die sich sich direkt an zwei Bundesstraßen befinde. Nun würden Techniker vor Ort die Reparatur des Kabelstrangs durchführen. das könne etwas dauern. Petendorf: „Die Arbeiten sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse sehr aufwändig.“ Das Unternehmen bittet die Betroffenen für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung: „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstranges geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikations-Bedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelglasfasernetz von Vodafone wünschen und benötigen“, sagt der Sprecher. Deshalb unternehme man „alles Menschenmögliche“, damit die 11 344 Haushalte schnellstmöglich wieder das Kabel-TV, das Breitband-Internet und ihr Festnetz-Telefon in gewohnter Qualität nutzen könnten.