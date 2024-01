Kalinski, Burgerei, Stiefel, Pizza Gotti und Co. 3,40 Euro mehr fürs Schnitzel: So haben Saarbrücker Wirte die Preise erhöht

Saarbrücken · Die wieder hohe Mehrwertsteuer hat bereits jetzt spürbare Folgen für die Gastronomie in Saarbrücken. Von Rizzo über den Stiefel bis hin zur „Kartoffel“ am St. Johanner Markt: Wir zeigen, wie die Preise gestiegen sind und was die Wirte dazu sagen.

11.01.2024 , 19:31 Uhr

Die „Kartoffel“ am St. Johanner Markt erhöht die Preis im Schnitt um zwei Euro. Foto: Thomas Schäfer

Von Jochen Rathmann und Thomas Schäfer

Höhere Preise für Schnitzel, Salat oder die Currywurst, für Speisen in Restaurants oder Cafés – es ist ein Thema, über das viele Gastronomen in Saarbrücken nicht gerne sprechen. Auch wenn sie wie jetzt, nach der Rücknahme der niedrigeren Mehrwertsteuer, rein gar nichts dafür können. Fakt ist: Seit dem 1. Januar sind wieder 19 statt zuletzt sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig. Die Entlastung aus der Zeit der Corona-Pandemie, die aufgrund der Energiekrise mehrmals verlängert worden war, gilt nicht mehr – mit mitunter massiven Auswirkungen.