Gästehaus Klaus Erfort : Gäste sauer, weil ihnen abends vor 19 Uhr Zutritt verwehrt wird: Saarbrücker Sternekoch Klaus Erfort erklärt warum

Saarbrücken Das Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken öffnet abends erst ab Punkt 19 Uhr. Das sorgt wohl bei einigen Gästen des Zwei-Sterne-Restaurants für Unverständnis und Kritik. Gastgeber Klaus Erfort nennt nun den Grund für die verschlossenen Türen.

Der Saarbrücker Zwei-Sterne-Koch Klaus Erfort sieht sich offensichtlich in Erklärungsnot. Im Newsletter des Gästehauses macht der Spitzenkoch derzeit auf sein Aktionsmenü im September aufmerksam. Nach Kritik und Angst vor schlechten Online-Bewertungen erklärt Erfort darin auch, warum sein Restaurant abends erst ab Punkt 19 Uhr öffnet. „Der Grund ist simpel: Weil unsere Gäste ihren Aufenthalt in unserem Haus so lange genießen dürfen, wie es ihnen beliebt. In einzelnen Fällen führt dies dazu, dass Gäste nach ihrem Lunch bis 18.45 Uhr bei uns verweilen“, teilt Erfort mit.