Saarbrückjer Stadtratsbeschluss : Bebauungsplanverfahren für die „Obere Kalkofenstraße"

Saarbrücken Die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die „Obere Kalkofenstraße“ in Dudweiler samt „frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung“ beschloss der Stadtrat am Dienstag, 2. März, einstimmig bei sechs Enthaltungen in der Congresshalle.