Saarbrücken : Saarbrücken stellt 23 Weihnachtsbäume auf

Foto: Becker&Bredel. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Auch die Verwaltungen anderer Regionalverbandskommunen glauben nicht, dass der Verzicht auf diese Tradition dem Klima nutzt.

In den Städten und Kommunen des Regionalverbandes Saarbrücken wird es auch in diesem Jahr eine romantische Advents- und Weihnachtszeit ganz im Sinne der Tradition geben. „Wir werden in diesem Jahr wie gewohnt 23 Weihnachtsbäume in Saarbrücken aufstellen. Diese Tradition werden wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Eine Reduzierung der Anzahl stellt keinen Beitrag zum Klimaschutz dar. Es wäre auch politisch das falsche Signal. Solche Aktionen lenken von den wirklich wichtigen Herausforderungen im Klimaschutz ab“, erklärt Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt.

Im Oktober teilte ein Unternehmer-Verein aus Landau mit, dass dort in der Innenstadt in diesem Jahr keine Weihnachtsbäume aufgestellt werden sollen. Es soll ein Zeichen für den Klimaschutz sein.

In der Gemeinde Kleinblittersdorf werden wie in jedem Jahr Weihnachtsbäume in allen fünf Ortsteilen aufgestellt. „Das gehört zu unserer Tradition, und das werden wir auch fortsetzen. Wir haben vor ein paar Jahren die Weihnachtsbeleuchtung in unseren Dörfern auf LED umgestellt und sparen so viel Energie“, sagt Bürgermeister Stephan Strichertz.

In Kleinblittersdorf, in Großrosseln und in anderen Kommunen hat das Aufstellen der Bäume noch einen weiteren Hintergrund. Die Kommunen fragen in der Bevölkerung nach Baumspenden und lassen diese von den Bauhöfen professionell fällen und abholen. So konnten schon viele Tannenbäume für die Weihnachtszeit gefällt werden, die ansonsten bei Stürmen große Schäden hätten anrichten können.

Lutz Maurer, der Bürgermeister von Quierschied, sagt: „Wie in den vergangenen Jahren plant die Gemeinde, in jedem Gemeindebezirk, also in Quierschied, Fischbach-Camphausen und Göttelborn, je mindestens einen Tannenbaum aufzustellen. Die Bäume werden von Privatpersonen zur Verfügung gestellt.“

Auch in der Bevölkerung würde das Weglassen von Weihnachtsbäumen in der Adventszeit auf Unverständnis stoßen. „Es freuen sich doch viele Menschen auf Weihnachten mit allem drum und dran. Natürlich müssen wir sehen, dass wir bewusster leben und auf das Klima achten, aber da gibt es effektivere Dinge als Weihnachtsbäume wegzulassen“, sagt Christoph Arenz, der mit seinem Sohn Marcel durch Bahnhofstraße spaziert.

