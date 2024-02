„Klimagesundes“ Schulessen und viel mehr 100 Seiten mit konkreten Plänen für mehr Nachhaltigkeit in Saarbrücken bis 2023

Am Mittwoch hat der Saar-Landtag das Prinzip der Nachhaltigkeit in die Verfassung aufgenommen. Einen Tag zuvor hat der Saarbrücker Stadtrat die „Nachhaltigkeits-Strategie“ für die Landeshauptstadt beschlossen. Einstimmig, mit wenigen Änderungswünschen und ohne viel Tamtam. Man hätte das Papier an die große Glocke hängen können, denn in den 100 Seiten steckt viel Arbeit und einige gute Ideen. Es ist nichts weniger als das Leitbild für nachhaltiges Handeln in der Landeshauptstadt. Von einer „Mammutaufgabe“ sprach die grüne Bürgermeisterin Barbara Meyer, gleichzeitig Dezernentin für Nachhaltigkeit. Denn das übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Verwaltung. Alle Bereiche sind betroffen.