Schließung des Evangelischen Stadtkrankenhauses : Kündigung für Krankenhausmitarbeiter an Heiligabend: Verdi kritisiert Vorgehen von Kreuznacher Diakonie scharf

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ende März 2023 schließt das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken. Rund 150 Mitarbeiter haben nach Auskunft der Gewerkschaft Verdi ausgerechnet an Heiligabend von der Kreuznacher Diakonie ihre schriftliche Kündigung erhalten, was die Gewerkschafter zum Toben bringt.

Rund 150 Mitarbeiter des Evangelischen Stadtkrankenhauses in Saarbrücken haben an Heiligabend per Einschreiben ihre Kündigung erhalten. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Krankenhausträger, die Kreuznacher Diakonie, für dieses Vorgehen scharf. „Unverschämt, dreist und ganz weit entfernt von christlichem Verhalten!“, fasst der Verdi-Bezirk Region Saar Trier seine Empörung auf Facebook zusammen. Selten habe Verdi einen Arbeitgeber gesehen, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „einen solch heftigen Arschtritt verpasst hat“.

Die Gewerkschaft hatte zwar mit Kündigungen wegen der beschlossenen Schließung des Stadtkrankenhauses zum 31. März 2023 gerechnet, es habe allerdings „keinerlei juristische Notwendigkeit“ gegeben, die Kündigungen an Heiligabend zuzustellen. Mögliche Fristen wären auch bei einer Zustellung nach den Weihnachtstagen eingehalten worden. „Mit dieser Aktion schafft es die Kreuznacher Diakonie jedoch, den Betroffenen und all ihren Familien das Weihnachtsfest zu versauen. Dafür kann man schon bei einem weltlichen Arbeitgeber kein Verständnis aufbringen – bei einem kirchlichen Arbeitgeber muss man jedoch zu dem Ergebnis kommen, dass da weder Anstand noch christliches Verhalten gelebt werden. Die Diakonie muss sich schämen“, heißt es in dem Post von Verdi auf Facebook.