Bahnhofstraße in Saarbrücken Obdachlosen-Lager am Kaufhof – wie es nach der Zwangsräumung der Stadt weitergeht

Saarbrücken · Es war ein bedrückendes Bild in der Bahnhofstraße in Saarbrücken, immer mehr Menschen beklagten sich darüber. Die Stadt hat nun die Obdachlosen-Lager in den Eingängen des alten Kaufhofs geräumt und sorgt mit einer baulichen Änderung dafür, dass sich niemand mehr dort niederlassen kann.

26.03.2024 , 12:12 Uhr

Link zur Paywall Saarbrücken: Stadt räumt Obdachlosen-Schlafstätten am Kaufhof-Gebäude 9 Bilder Foto: Thomas Schäfer