Offener Brief Staden-Anwohner klagen über Parkchaos, Lärm, Dreck und Drogen – Stadt Saarbrücken reagiert

Wenn diese Woche das Wetter wieder schön wird, strömt halb Saarbrücken zurück an den Staden. Dort sind nicht nur die Spielplätze und Liegewiesen sehr beliebt, sondern auch der Biergarten am Pavillon. Für so manchen Staden-Anwohner kommt mit dem schönen Wetter und dem quirligen Leben an der Saar aber auch der Ärger zurück. „Das Maß der Belastungen für die Bewohner am Staden übersteigt allmählich die Grenze des Zumutbaren“, schreibt die organisierte Nachbarschaft in einem offenen Brief an den Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und die Mitglieder des Stadtrates. Man wolle niemanden vertreiben. „Doch der Ärger darüber wächst, dass die Stadt ihre Ordnungsaufgaben kaum bis gar nicht wahrnimmt.“