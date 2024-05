Ideenwettbewerb St. Michael in Gersweiler – Studenten präsentieren kreative Nutzungsideen

Kann eine Kirche, die für Gottesdienste nicht mehr gebraucht wird, weiterhin sinnvoll und auch wirtschaftlich genutzt werden? Diese Frage stellt sich der Stadtteil Gersweiler in Saarbrücken für die profanierte katholische Pfarrkirche St. Michael, die von der Kirchengemeinde zusammen mit dem Pfarrhaus und dem Volkshaus verkauft werden soll. Volkshaus und Pfarrhaus sind für Investoren die interessanteren Objekte, das Volkshaus allein könnte die katholische Kirchengemeinde sofort loswerden, denn da gäbe es direkt Abnehmer. Die Pfarrei will aber nicht am Ende auf dem denkmalgeschützten Sakralbau „sitzenbleiben“ und hofft auf eine Paketlösung.