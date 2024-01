Saarbrücken St. Arnualer Felsenwege sind gesperrt – aber bieten spektakuläres Naturschauspiel

Die St. Arnualer Felsenwege sind in aller Munde, seit ein abgerutschter Felsbrocken auf die Großblittersdorfer Straße zu stürzen droht (wir berichteten). Auf dem Weg zu der besagten Stelle kann man ein gewaltiges Naturschauspiel erahnen, denn selbst von der Autobahn aus kann man die riesigen Eisformationen sehen, die sich durch die klirrende Kälte in der Sandsteinwand gebildet haben und jeden Tag um viele Zentimeter anwachsen, solange es so kalt bleibt.